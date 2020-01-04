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Ağacın altında buldular! Hayatları değişti

Kaliforniyalı bir çift, evlerinin bahçesinde bulunan ağacın dibinde bulduklarıyla hayrete düştü. Yıllar öncesine ait 1247 altın madeni para bulan Kaliforniyalı çiftin, buldukları hazineyle milyonlarca dolar paraya sahip olacağı düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 11:04
Ağacın altında buldular! Hayatları değişti

Kaliforniyalı bir çift, evlerinin bahçesindeki ağacın dibinde çok sayıda altın madeni parayı içeren bir gömü buldu. Gömünün değerinin 10 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor.

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Ağacın altında buldular! Hayatları değişti

1247 altın madeni paranın, 1847-1894 yılları arasına ait olduğu, hiç kullanılmadığı ve yepyeni göründüğü bildirildi.

Ağacın altında buldular! Hayatları değişti

Adları açıklanmayan çiftin, gömüyü Nisan ayında köpeklerini gezdirirken bulduğu belirtiliyor.

Ağacın altında buldular! Hayatları değişti

Uzmanlar, gömünün Amerikan tarihinin en büyük toprak altı hazine keşfi olduğunu söylüyor.

Ağacın altında buldular! Hayatları değişti

Aileye danışmanlık yapan eski para uzmanlarından David McCarthy, 'Geçmişte, çok değerli binlerce altın madeni paranın bulunduğu batık gemi enkazlarını biliyoruz. Ama bu türde bir gömülü hazineyi duymadık' dedi.

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