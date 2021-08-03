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Haberler Galeri Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile yaşadığı darp olayı sonrası mahkemelik olmuştu. Ayrılık sonrası avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Kural'ın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Çift evlerinş tadilata sokarak hazırlıklara da başladı.

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 17:37 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 17:41
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular

Avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural'dan güzel haber geldi.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular

İki yıldır aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftin evlilik kararı aldığı öğrenildi.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular

Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, son dönemde yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular

Önceki ilişkilerine kıyasla gözlerden uzakta kalmayı tercih ettiği bir beraberlik yaşayan Ahmet Kural, son olarak flaş bir karar aldı.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular

NİKAH MASASINA OTURACAK

Kural'ın, iki yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

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