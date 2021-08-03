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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile yaşadığı darp olayı sonrası mahkemelik olmuştu. Ayrılık sonrası avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Kural'ın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Çift evlerinş tadilata sokarak hazırlıklara da başladı.
Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 17:37Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 17:41
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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor! Güzel haberi duyurdular
Avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural'dan güzel haber geldi.