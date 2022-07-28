Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakanlık tarafından sunulan sosyal yardım ve hizmetler başta olmak üzere kamunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara ve ailelerine ulaşılmasını amaçlayan Aile Destek Programı başvuruları, e-devlet kapısı üzerinden ya da Sosyal Dayanışma Vakfına yapılabiliyor. Bu programdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? gibi soruların cevabını merak ediyor. Cevaplar ve detaylar haberimizin detayında…