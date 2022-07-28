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Haberler Galeri Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakanlık tarafından sunulan sosyal yardım ve hizmetler başta olmak üzere kamunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara ve ailelerine ulaşılmasını amaçlayan Aile Destek Programı başvuruları, e-devlet kapısı üzerinden ya da Sosyal Dayanışma Vakfına yapılabiliyor. Bu programdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? gibi soruların cevabını merak ediyor. Cevaplar ve detaylar haberimizin detayında…

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:14 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:33
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

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Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Yanık'ın açıklamasına göre, temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak.

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