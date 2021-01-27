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Aizanoi Antik Kenti'nde "Roma'nın sikke koleksiyonu" bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "İkinci Efes" olarak da nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazılarda bir testide, Roma Cumhuriyeti dönemine ait koleksiyonlarda da ender görülen 651 gümüş sikke bulundu.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:37
Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi'de kazı ve alan çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koordinatörlüğünde yürütülüyor.

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Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, AA muhabirine, il merkezine 48 kilometre uzaktaki antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı çalışmaların, 2011'den itibaren Türk uzmanlarca yürütüldüğünü söyledi.

Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu

Antik kentten geçen çayda, Roma döneminde olduğu gibi kayıkların yüzdürüleceği "Aizanoi Penkalas Projesi" çalışmalarında bir testide, koleksiyonlarda ender rastlanan gümüş sikkeler bulunduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu

"Testinin, etrafı üç pişmiş toprak plakayla çevrilerek saklanmak istendiği belirlendi. Testi itinayla kazı ekibi tarafından çıkarılarak kazı deposunda sayım gerçekleştirildi. Sayımda 651 gümüş sikke olduğu ortaya çıktı. Bu sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet döneminin imparatorlarından Augustus devrine ait olduğu belirlendi. Bu gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet döneminin son yüzyılının bir sikke albümü niteliğindedir. Son derece özel ve ünik bir koleksiyonu oluşturmaktadır."

Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu

Özer, gümüş sikkelerden 439'unun dönemin para birimlerinden "denarius", 212'sinin de "cistophor" olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

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