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Haberler Galeri Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda agoranın giriş kapısına ulaşıldı

Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda agoranın giriş kapısına ulaşıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, antik kentin en önemli alanlarından olan agoranın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:19
Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda agoranın giriş kapısına ulaşıldı

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde yapılan kazılarda agora giriş kapısı ve mermer zemine ulaşılması büyük heyecana yol açtı.

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Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda agoranın giriş kapısına ulaşıldı

Uzun süredir antik kentte kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "Dünyanın ilklerini ve teklerini bağrında barındıran Aizanoi Antik Kentimizde Dumlupınar Üniversitesi tarafından devam eden kazı çalışmaları esnasında mermer kaplı agora kapısına rastlanılmıştır. Bu bizi çok heyecanlandırmıştır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazı çalışmalarımız hummalı bir şekilde Dumlupınar Üniversitesi tarafından devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda Çavdarhisar ilçemizin ve antik kentimizin il ve ülke turizmine kazandırılması noktasında yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Kütahya Valimiz Ali Çelik'e, milletvekillerimize ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda agoranın giriş kapısına ulaşıldı
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