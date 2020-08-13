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Ajda Pekkan villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, ultra lüks villasını satışa çıkardı. Pekkan, 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villasını dudak uçuklatan bir fiyata satıyor.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:21 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:45
Ajda Pekkan villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yeniden villasını satma kararı aldı. Pekkan, 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villasını 38 milyona satıyor.

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Ajda Pekkan villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

HAVUZ VE SPOR SALONU VAR
Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.

Ajda Pekkan villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

Ajda Pekkan villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

KARANTİNA KURALLARI KOYDU
Karantinada günlerini ultra lüks villasında geçiren Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki minik sarayında neler yaptı?

Ajda Pekkan'ın 1100 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi. 1100 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL'ye mal oldu.

Ajda Pekkan villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

İLAÇLI SULARLA TEMİZLENİYOR
Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi. Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.

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