Ajda Pekkan villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, ultra lüks villasını satışa çıkardı. Pekkan, 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villasını dudak uçuklatan bir fiyata satıyor.
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:21Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:45
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Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yeniden villasını satma kararı aldı. Pekkan, 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villasını 38 milyona satıyor.