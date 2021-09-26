Akif filminin başrol oyuncusu Yavuz Bingöl: Uzun süre etkisinden kurtulamadım

MİNE ÇAYIROĞLU: İSMET HANIM'I OYNAMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ



Milli şairimizin eşini oynamak nasıl bir duygu?



Dönem işlerinin her zaman başka bir tadı, ruhu olduğuna inanıyorum. Üstelik İstiklal Marşımızı yazan büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının bir dönemine ışık tutan bu projede olmak ve onun eşi İsmet Hanım'ı canlandırmak benim için gurur vericiydi.



Hazırlık sürecinde nasıl çalışmalar yaptınız?



Tarihimize dair okuduğum kitaplar zaten vardı. Fakat hazırlık aşamasında da birkaç kitap okuma şansım oldu. Daha önceden de izlediğim o dönemi işleyen birkaç filmi yeniden detaylı şekilde izledim.



Mehmet Akif'in nasıl bir aile hayatı var?



Mehmet Akif, evine çocuklarına kıymet veren, onları hedefleri fikirleri doğrultusunda destekleyen, ailesine karşı her daim hassas ve anlayışlı biri.



İsmet Hanım'da sizi en çok etkileyen ne oldu?



Eşi Mehmet Akif ile olan iletişimi beni çok etkiledi diyebilirim. Gerektiğinde sözsüz, sadece bir bakışla bile birbirini anlayan bir çift. İsmet Hanım da gösterdiği sevgisiyle, inancıyla ve saygısıyla eşine destek olmuş.



Önemli değerlerimizin anlatıldığı filmde oynamanın ayrı bir sorumluluğu var mı?



Tabii, tarihimize etki etmiş önemli bir karakter Mehmet Akif. Dönem filmi olması itibarıyla da hem söylediklerimizle, hem de hareketlerimizle kapsamlı bir araştırmayı beraberinde getiriyor. Yönetmenimiz Sadullah Şentürk'ün de disiplinli çalışmasıyla bu büyük sorumluluğun altından kalktığımızı düşünüyorum.



İzleyiciye ne vadediyor filminiz?



Milli mücadele ruhumuzu yeniden hissederek çok daha rahat hayat yaşıyorsak o dönem insanlarının maddi ve manevi üstlendikleri büyük sorumluluklar sayesinde olduğunu yeniden hatırlatıyor.



Müzik oyunculukla beraber hayatınızda önemli bir yerde. Yeni çalışmalarınız var mı?



Yakın zamanda Günebakan adlı single çalışmam oldu. Elbette müzikle ilgili çalışmalarımın devamı gelecek. Söz yazmaya ve beste yapmaya devam edeceğim. Hedeflerim arasında yurt içi ve yurt dışı konserleri de var.