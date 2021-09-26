Akif filminin başrol oyuncusu Yavuz Bingöl: Uzun süre etkisinden kurtulamadım

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan 'AKİF' filmi izleyicilerle buluştu. Ünlü müzisyen, şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl filmde Mehmet Akif'i canlandırdı. Güzel oyuncu Mine Çayıroğlu ise Ersoy'un eşi İsmet Hanım'ı oynadı. İki ünlü isimle filmi konuşmak için bir araya geldik. İkisinin gözünde de büyük bir heyecan vardı. Çektikleri sahneleri anlatırken o günlere gidip hissettikleri duyguları tekrar tekrar yaşadılar. Değerli isimleri oynamanın gururunu yaşayan Bingöl ve Çayıroğlu, rollerine nasıl hazırlandıklarını, filmi çekerken yaşadıkları duyguları anlattı.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u beyaz perdede canlandırdınız. Bu role hazırlanırken neler hissettiniz?
İnanılmaz bir duygu. Teklif geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Mehmet Akif'i biliyorum ama hemen Safahat'a tekrar bir göz attım. Yönetmenimiz okumadığım 3-5 kitap önerdi, hemen onları okudum. Torunu Selma Hanım ile yaptığımız sohbetler çok keyifliydi. Sonra Semra Hanım'ın Mehmet Akif'i anlattığı konferansları dinledim. Gerçek mekanlardaki çekimler benim açımdan unutulmazdı. İnsan başka bir boyuta geçiyor. Marşı yazdığı yer Taceddin Dergahı'ndaki çekimlerde çok etkilendim, duygulandım. Uzun süre etkisinden kurtulamadım.
Mehmet Akif'in yaşadığı yerlere girdiğinizde aklınızdan neler geçti?
Kelimelerle ifade edilemiyor. Bambaşka bir havası var. Orada çekim yapmak, şiiri yazmaya başladığı sahneleri çekerken de çok farklı hissettim. Yazım sahneleri çok özeldi. İnanılmaz bir karakter. Vatanı için çok büyük fedakarlıklar yapmış. Ailesini yıllarca görmemiş. Umutsuzluğun içinde bu kadar imanı dolduran, insana güç ve kuvvet veren şiiri nasıl yazdı. Onca umutsuzluk içinde kalpleri imanla doldurdu. Sanatın gücü orada saklı.