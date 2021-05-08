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Haberler Galeri Akıncı'nın Nergis'i milyonları şaşırttı! Bakın Büşra Develi aslında...

Akıncı'nın Nergis'i milyonları şaşırttı! Bakın Büşra Develi aslında...

Cuma akşamları ATV'de seyircisiyle buluşan Akıncı dizisi sıra dışı hikayesiyle seyircilerden tam not aldı. Akıncı dizisinde Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiren Büşra Develi, başrolü paylaştığı Şükrü Özyıldız ile yakaladıkları uyum diziseverlerden kaçmadı. Özel hayatı merak edilen Büşra Develi'nin yaşı da sosyal medyada gündem oldu. İşte başta Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 16:34
Akıncı'nın Nergis'i milyonları şaşırttı! Bakın Büşra Develi aslında...

Akıncı dizisinde canlandırdığı Nergis karakteriyle ilgi odağı olan Büşra Develi, özel hayatıyla mercek altına alındı. Develi hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Büşra Develi ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Akıncı'nın Nergis'i milyonları şaşırttı! Bakın Büşra Develi aslında...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
18 Şubat 1988

Akıncı'nın Nergis'i milyonları şaşırttı! Bakın Büşra Develi aslında...

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

Akıncı'nın Nergis'i milyonları şaşırttı! Bakın Büşra Develi aslında...

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

Akıncı'nın Nergis'i milyonları şaşırttı! Bakın Büşra Develi aslında...

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997

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