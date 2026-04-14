Akşamdan bir bardak suya koyun! 21 gün boyunca deneyenler farkı anlatıyor: Basit ama etkili rutin
Yanlış beslenme ve stres zamanla damar sağlığını olumsuz etkileyebilirken, mutfakta bulunan küçük bir besin bu noktada destekleyici olabilir. Akşamdan bir bardak suya bir kaşık keten tohumu ekleyip sabah aç karnına tüketmenin, vücuda fayda sağlayabileceği ve sindirim ile dolaşım sistemini destekleyebileceği söylenir. İşte vücudu baştan aşağı yenileyen o yöntem ve inanılmaz faydaları...
Kalp sağlığını destekleyen besinlerin başında yer alan keten tohumu, suda bekletildiğinde içeriğindeki faydalı bileşenleri daha aktif hale getirebilir. Gece boyunca su içinde bekleyen tohum, sabah tüketildiğinde içeriğindeki lif ve omega-3 yağ asitleri sayesinde vücudu destekleyici bir etki sunar.
DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN DOĞAL ETKİ
Keten tohumu, sert yapısı nedeniyle kuru haldeyken sindirimi daha zor olabilir. Ancak suyla temas ettiğinde dış yüzeyi yumuşar ve "müsilaj" adı verilen jel benzeri lifli yapı açığa çıkar. Bu yapı, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir ve bağırsak hareketlerini destekler.
LİF VE OMEGA-3 DESTEĞİ
Keten tohumu, bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asitleri (ALA) bakımından zengin bir besindir. İçerdiği lifler, dengeli beslenme düzeni içinde yer aldığında kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir ve kalp-damar sağlığını destekleyebilir.
KOLAY HAZIRLANIŞ
Uygulaması oldukça basittir:
Bir bardak suya 1 tatlı kaşığı keten tohumu eklenir
Gece boyunca oda sıcaklığında bekletilir
Sabah aç karnına tüketilir
DÜZENLİ KULLANIM
Bu tür doğal besinlerin düzenli ve dengeli şekilde tüketilmesi, genel yaşam kalitesini destekleyebilir. Ancak etkilerin kişiden kişiye değişebileceği ve bunun bir tedavi yöntemi olmadığı unutulmamalıdır.