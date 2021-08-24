Alaçatı cinayetinde yeni gelişme

"BURADA KAVGA EDEMEZSİNİZ"

Olay gecesi, Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darp edildiğini gördüğü kadını görüp olaya müdahale etmek için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T.'nin de olaya dahil olduğu öğrenildi.