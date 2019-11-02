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> Aldatılan eş öyle bir intikam aldı ki görenler şaştı kaldı!
Aldatılan eş öyle bir intikam aldı ki görenler şaştı kaldı!
Aldatılan eşlerin aldıkları intikamlar sosyal medyada konuşuluyor. Eşin aldattığını öğrenen ve bu durum karşısında intikamlarını almak isteyenlerden kimileri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin çok konuşulan intikam biçimleri...
Giriş Tarihi: 2 Kasım 2019 Cumartesi 12:18Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2019 Cumartesi 12:21
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AKIL ALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.