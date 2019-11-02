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Aldatılan eş öyle bir intikam aldı ki görenler şaştı kaldı!

Aldatılan eşlerin aldıkları intikamlar sosyal medyada konuşuluyor. Eşin aldattığını öğrenen ve bu durum karşısında intikamlarını almak isteyenlerden kimileri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin çok konuşulan intikam biçimleri...

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2019 Cumartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2019 Cumartesi 12:21
Aldatılan eş öyle bir intikam aldı ki görenler şaştı kaldı!

AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Aldatılan eş öyle bir intikam aldı ki görenler şaştı kaldı!

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

Aldatılan eş öyle bir intikam aldı ki görenler şaştı kaldı!

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

Aldatılan eş öyle bir intikam aldı ki görenler şaştı kaldı!

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

Aldatılan eş öyle bir intikam aldı ki görenler şaştı kaldı!

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.

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