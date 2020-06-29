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Haberler Galeri Aldatılan eşin aldığı intikam 'yok artık' dedirtti

Aldatılan eşin aldığı intikam 'yok artık' dedirtti

Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyayı salladı. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen intikamların bazıları hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:41
Aldatılan eşin aldığı intikam 'yok artık' dedirtti

AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Aldatılan eşin aldığı intikam 'yok artık' dedirtti

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

Aldatılan eşin aldığı intikam 'yok artık' dedirtti

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

Aldatılan eşin aldığı intikam 'yok artık' dedirtti

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

Aldatılan eşin aldığı intikam 'yok artık' dedirtti

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.

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