Aldatılan eşin aldığı intikam 'yok artık' dedirtti
Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyayı salladı. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen intikamların bazıları hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...
Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:41Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:41
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AKIL ALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.