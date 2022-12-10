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Haberler Galeri Aldatmak dizisinin usta yönetmenine ödül!

Aldatmak dizisinin usta yönetmenine ödül!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamlarının galibi olan Aldatmak dizisinin usta yönetmeni Murat Saraçoğlu 'yılın yönetmeni' seçildi.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:19
Aldatmak dizisinin usta yönetmenine ödül!

Dört sezon boyunca ekrana gelen Türkiye dizi tarihinin unutulmazları arasındaki 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ardından başarısını 'Aldatmak' dizisiyle sürdüren Saraçoğlu, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri 2022 Töreni'nde "Yılın Yönetmeni" seçildi.

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Aldatmak dizisinin usta yönetmenine ödül!

Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu 'Aldatmak' dizisi her perşembe saat 20.00'de Atv'de ekrana gelerek seyircinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Aldatmak dizisinin usta yönetmenine ödül!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güzide, Oylum'un yalanlarının ortaya çıkmasıyla tamamen yıkılır. Aylardır başına gelenlerin verdiği dolmuşlukla, üstelik gerçekleri ifşa eden Yeşim olunca, Tarık'a bile göstermediği tepkiyi Oylum'a gösterir.

Aldatmak dizisinin usta yönetmenine ödül!

Oylum gerçekleri itiraf etmemesinin pişmanlığını yaşarken her şeye sebep olan Yeşim'e olan öfkesi gittikçe büyür.

Aldatmak dizisinin usta yönetmenine ödül!

Öyle ki Yeşim'e vereceği ders en yakınlarını bile şaşırtır. Başına gelenler yetmezmiş gibi karşısına çıkan kötü sürprizler de devam eder. Oylum'un yaşadıkları hayatındaki tüm dengeleri değiştirir ve hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur.

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