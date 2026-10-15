HaberlerGaleri ALDIN ALDIN! A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 EKİM | 15 Ekim Perşembe aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıktı?
ALDIN ALDIN! A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 EKİM | 15 Ekim Perşembe aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıktı?
A101'in yeni haftaya ait Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Zemin süpürücüden akülü çivi ve zımba tabancasına, lehim havya setinden multimetre ve çift akülü vidalama matkaba kadar birçok ürün bu hafta A101 mağazalarında satışa sunulacak. İşte katalogda yer alan ürünlerin tam listesi…
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
A101, yeni haftanın Aldın Aldın kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Bu haftaki katalogda zemin süpürücü, 4V akülü çivi ve zımba tabancası, lehim havya seti, multimetre ve 12V çift akülü vidalama matkap gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. İşte A101 mağazalarında satışa çıkacak ürünlerin eksiksiz listesi…