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Alişan, Çağla Şikel'e meydan okudu, ünlü mankenden videolu cevap geldi!
Alişan, Çağla Şikel'e meydan okudu, ünlü mankenden videolu cevap geldi!
Çağla Şikel ve Alişan'ın yakın dostluğu, eğlenceli anlara sahne oluyor. Alişan, Çağla Şikel'e sosyal medyadan meydan okudu. Arabasının bagajını ayağıyla kapatmaya çalışan ünlü türkücüye, Şikel'den cevap gecikmedi.
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 16:54
Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 17:04
Ünlü manken Çağla Şikel'in ayağıyla sinekliği açtığı o anlar sosyal medyanın gündemi oldu. Şikel'in o anları paylaştığı video takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Düzgün fiziği ve uzun boyuyla her daim gözleri üzerinde tutan Çağla Şikel'e bu videolar ardından binlerce yorum ve milyonun üzerinde beğeni geldi.
Sosyal medya kullanıcıları 'Uzun boy avantajı' yazarken Alişan'ın bacağıyla bagaj kapamaya çalıştığı ancak başaramadığı videoya Şikel'i etiketlemesiyle olay bir anda challenge'a (meydan okuma) dönüştü.
Şikel ise paylaşımıyla 'Alişan guducum saygılar' diyerek tek hamlede ayağıyla bagajı kapattı ve meydan okumaya anında geri dönüş yaptı.