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Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler
Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler
Geçtiğimiz ay ailesi ile kaza geçirerek ölümden dönen Alişan, bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eşi Buse Varol ile görüntülenen ünlü türkücü kazaya dair sorulara, "Bunları konuşmayalım artık" diye cevap verdi. Varol, Bodrum'a yeni alacakları araçlarıyla gideceklerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 15:36
Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 15:53
Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan İzmir'e giderken, trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan, önceki akşam eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la Arnavutköy'deydi.
Yaşadıkları trafik kazası sonra olanları unutmaya çalıştılarını söyleyen Alişan, "Bunları konuşmayalım artık" dedi.
Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler
Ünlü şarkıcı, "Doktordan önce eşimin hamile olduğunu ben söylemiştim. Doktora gidip tescil ettirdik. Ben çok şaşırmadım açıkçası" şeklinde konuştu.
Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler
Alişan, "Bence Allah'ın izniyle kız olacak. Erkek ya da kız fark etmez, sağlıklı olsun ama oğlum Burak'ı çok istemiştik. Bence şimdi kız olacak" sözleriyle, eşi Buse Varol'un hamileliği hakkında tahminde bulundu.
Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler
Buse Varol, Bodrum'a yeni alacakları araçlarıyla gideceklerini açıkladı.
Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler
"Doktorlara sorduk, 'arabayla gidin' dediler. Yoksa biz uçakla gidecektik, ama arabaya binip gitmemiz gerekiyormuş. Allah bir daha bu olayları yaşatmasın. Benim ikinci kazamdı bu. Alişan'ın ve oğlumuzun ilkti. Allah bir daha yaşatmasın."
Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler