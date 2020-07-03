Alişan ve Buse Varol çiftinin tatil rotaları belli oldu! Yine arabayla gidecekler

"Doktorlara sorduk, 'arabayla gidin' dediler. Yoksa biz uçakla gidecektik, ama arabaya binip gitmemiz gerekiyormuş. Allah bir daha bu olayları yaşatmasın. Benim ikinci kazamdı bu. Alişan'ın ve oğlumuzun ilkti. Allah bir daha yaşatmasın."