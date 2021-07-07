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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
Bir döneme damga vuran Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı. Dizideki sevimli halleri ve tavırlarıyla hafızalara kazınmayı başaran Ayberk, birçok ünlü isimle beraber ekranlarda yer aldı.
Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:32
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Hepimiz onu Aliye dizisinin Arda'sı olarak tanıdık. Dizideki sevimli halleri ve tavırlarıyla hafızalara kazınmayı başaran Ayberk, birçok ünlü isimle beraber ekranlarda yer aldı. İşte başta Ayberk Koçar olmak üzere birçok ünlü çocuk oyuncunun yıllar içindeki değişimi.
Kocaman gözlükleri, beresi ve sempatik tavırlarıyla dönemine damga vuran minik karakter Hüdaverdi, yani Önder Tekin de sinemayı bırakan isimlerden. Tekin, şuan özel bir şirkette müdürlük yapıyor.
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