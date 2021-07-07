Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Şişko Nuri

Yeşilçam'ın "Şişko Nuri"si, Sıtkı Sezgin, oyunculuk kariyerine tiyatro üzerinden devam etmiştir. Sezgin, şuan Samsun'da bir huzur evinde hayatına devam ediyor. Yeşilçam artistlerinin bir bir rahmetli olduğunu dile getiren Sezgin, sanatçıların ileride yalnız kalmaması ve huzur evine düşmemesi için kazandıkları paraları ve geleceklerini planlamaları gerektiğini söylüyor.