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Haberler Galeri Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!

Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!

Almeda Abazi sosyal medya hesabından, bir kullanıcının yaptığı yorumla çılgına döndü. Bir Instagram kullanıcısı, 'Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle' diye yazdı. Abazi, "Kötülük düşünen kötülük bulsun" diye cevap verdi.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:59 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:09
Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye 1 milyon liralık araç hediye ettiği haberleri çıktıktan sonra bir sosyal medya kullancısı Instagram'da 'Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle' diye yazdı. Abazi, "Kötülük düşünen kötülük bulsun" diye cevap verdi.

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Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye hediye ettiği araba olay oldu. Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı.

Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!

Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti. Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan 'ETA' (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.

Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!

Çıkan haberlerden sonra Sayışman'a sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi. Almeda, bir takipçisinin yaptığı "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle" yorumuna sert cevap verdi:

"İşte böyle ruh hastaları var. Kötülük düşünen kötülük bulsun."

Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!
Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!
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