Almeda Abazi'yi çıldırtan yorum: Kötülük düşünen kötülük bulsun!

Almeda Abazi sosyal medya hesabından, bir kullanıcının yaptığı yorumla çılgına döndü. Bir Instagram kullanıcısı, 'Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle' diye yazdı. Abazi, "Kötülük düşünen kötülük bulsun" diye cevap verdi.
Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:59Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:09
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Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye 1 milyon liralık araç hediye ettiği haberleri çıktıktan sonra bir sosyal medya kullancısı Instagram'da 'Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle' diye yazdı. Abazi, "Kötülük düşünen kötülük bulsun" diye cevap verdi.