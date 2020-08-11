Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!
Türkücü Nihat Doğan, 440 bin lira harcadığı yeni parçasının klibi için sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'tan yardım istedi. Yeni klibini Kılınç'ın sosyal medyasında paylaşmasını isteyen Doğan, Kılınç'ın tepkisi karşısında adeta çileden çıktı.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 13:42Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 13:49
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Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!
Ünlü sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, ünlüler ile girdiği polemiklerle adından sık sık söz ettiriyor. Kılınç son olarak da türkücü Nihat Doğan ile yaşadığı mesaj olayı ile gündemdeki yerini aldı. Alp Kılınç bu defa Nihat Doğan'la olan mesajları ifşa etti.