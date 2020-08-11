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Haberler Galeri Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

Türkücü Nihat Doğan, 440 bin lira harcadığı yeni parçasının klibi için sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'tan yardım istedi. Yeni klibini Kılınç'ın sosyal medyasında paylaşmasını isteyen Doğan, Kılınç'ın tepkisi karşısında adeta çileden çıktı.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 13:42 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 13:49
Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!
Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

Ünlü sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, ünlüler ile girdiği polemiklerle adından sık sık söz ettiriyor. Kılınç son olarak da türkücü Nihat Doğan ile yaşadığı mesaj olayı ile gündemdeki yerini aldı. Alp Kılınç bu defa Nihat Doğan'la olan mesajları ifşa etti.

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Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!
Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

Hande Erçel'e 'bazlama' benzetmesi yapan ve bu sebepten mahkemelik olan Alp Kılınç en son Serenay Sarıkaya ile atışmıştı.

Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!
Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

Fenomenin hedefinde ise bu defa, yeni şarkı çıkaran Nihat Doğan var.

Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!
Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

KLİP İÇİN 440 BİN TL HARCADI

440 bin TL'ye yeni şarkısı 'Çoğu Gitti Azı Kaldı'ya klip çeken Nihat Doğan, klibinin yayılması için ünlü fenomenden destek isteyince olanlar oldu.

Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!
Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

Fenomen Alp Kılınç'ın klibi 'b… gibi olmuş' notuyla paylaşması üzerine Nihat Doğan çılgına döndü.

Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!
Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

Alp Kılınç'ın kendi hesabından paylaştığı özel mesajlarda Nihat Doğan'ın Alp Kılıç'a 'mahkemede hesap vereceksin' diyerek engellediği görülüyor.

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