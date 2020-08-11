Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın o mesajlarını ifşa etti!

Ünlü sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, ünlüler ile girdiği polemiklerle adından sık sık söz ettiriyor. Kılınç son olarak da türkücü Nihat Doğan ile yaşadığı mesaj olayı ile gündemdeki yerini aldı. Alp Kılınç bu defa Nihat Doğan'la olan mesajları ifşa etti.