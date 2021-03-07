Alsancak Stadı'nda geri sayım

ERTEN: STAT KENTE ÇOK YAKIŞACAK

Alsancak Stadı'nın çok işlevsel ve kente yakışacak bir tesis haline geleceğini ifade eden Erten, "İlk etapta karşılıklı iki tribün ve eski bölge binasının yerine tek katlı bir bina yapılması şeklinde planlanan stat yapılan girişimler ve Spor Bakanlığı'nın bu iyileştirmeleri kabul etmesi sonucunda çok daha işlevsel bir hale getirildi. Önde yer alan bina 4 kata çıkarıldı ve gelir getirici alanlar oluşturuldu. Bu sayede çatı kabuğu yekpare hale getirildi.