Alsancak Stadı'nda geri sayım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıkıldığı yerde yeniden yapılan statta çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Alsancak Stadı'nda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 adet loca, basın toplantı salonu, protokol alanları, yeme içme mekanları ve çok amaçlı salon yapımı tamamlandı. Tribün çatılarının tamamen kapanmasıyla silüeti ile İzmir'de fark edilen statta kalan kısımlar için ikmal ihalesi bekleniyor. Çürük olduğu için 2014'te kapatılıp 2015'te yıkıldıktan sonra Nisan 2017'de 54 milyon 880 bin TL'ye ihale edilen stadın yapım süreci projedeki yeni eklemeler, aradan geçen zamanda inşaatın maliyet farkı ve koronavirüs pandemisi nedeniyle uzadı.