Altı Üstü İstanbul reytinglerde zirveye yerleşti

"Altı Üstü İstanbul" 7.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,25 izlenme oranı ve %27,20 izlenme payı AB'de %3,48 izlenme oranı ve %18,10 izlenme payı ile 20+ABC1'de %5,04 izlenme oranı ve %22,33 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.