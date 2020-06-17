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Haberler Galeri Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 artışla 379,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 615,00 lira, Cumhuriyet altını 2.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,72 yükselişle 379,20 liradan işlem gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 17 Haziran Çarşamba altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:24 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:39
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 615,00 lira, Cumhuriyet altını 2.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 yükselişle 379,20 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yeni haftada altın fiyatları yükselişte mi? İşte 17 Haziran Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 379,51
SATIŞ: 379,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 618,60
SATIŞ: 623,30

Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.233,50
SATIŞ: 1.244,90

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.430,30
SATIŞ: 2.477,12

Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.521,00
SATIŞ: 2.559,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.531,70
SATIŞ: 2.550,80

Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
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