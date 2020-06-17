Haberler Galeri Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 artışla 379,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 615,00 lira, Cumhuriyet altını 2.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,72 yükselişle 379,20 liradan işlem gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 17 Haziran Çarşamba altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:24 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





