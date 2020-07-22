Altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, hafta ortası itibarıyla merakla araştırılıyor. Son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları ile ilgili anlık değişimler, uzman yorumları ve son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü. İşte 22 Temmuz Çarşamba altın fiyatları...