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Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü. İşte 8 Ağustos Cumartesi altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:38
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:41
Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Ağustos Cumartesi altın fiyatları....
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.208,70
SATIŞ: 3.422,30
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.264,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.108,92
SATIŞ: 3.171,77
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.557,50
SATIŞ: 1.674,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 781,20
SATIŞ: 837,10
GRAM ALTIN
ALIŞ: 476,90
SATIŞ: 477,15