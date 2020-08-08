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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü. İşte 8 Ağustos Cumartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:38 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:41
Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Ağustos Cumartesi altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.208,70
SATIŞ: 3.422,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.264,00

Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.108,92
SATIŞ: 3.171,77

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.557,50
SATIŞ: 1.674,20

Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,20
SATIŞ: 837,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,90
SATIŞ: 477,15

Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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