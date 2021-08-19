Amorium Antik Kenti'nde Türklerin iskan yapılanmasının izlerine rastlandı

"TÜRKLERİN ŞEHRİN KALINTILARININ BİR KISMINI İSKAN ETTİKLERİ DE ORTAYA ÇIKARILDI"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ise birçok Türk devletinin kentin kalıntılarını iskan ettiklerine dair verilere ulaşıldığını kaydederek, "Bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Amorium'da M S 10-11. yüzyıllarda sadece kuvvetli ve zengin bir nüfusun olduğu ispatlamakla kalınmamış, ayrıca Hıristiyan nüfusun şehri terk etmesinden sonra Selçuklu, Beylikler ve daha sonra da Osmanlı Türklerinin şehrin kalıntılarının bir kısmını iskan ettikleri de ortaya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.