Amorium Antik Kenti'nde Türklerin iskan yapılanmasının izlerine rastlandı

Emirdağ İlçesi Hisar köyünde bulunan Amorium Antik Kenti'nde 1987 yılında başlayan kazıyı yerinde inceleyen Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, kazı başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp'ten son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tanır yaptığı açıklamada, üç noktada kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Emirdağ ilçemizdeki Amorium Kazısı, Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı olup, üç noktada kazılar devam etmektedir. Geçen yıl kazı başkanımızla birlikte Türk yerleşmenin olduğu iç kalede daha çok yoğunlaşmaya karar vermiştik. Bu yılki kazılarda sonuçlarını da almaya başladık, mutluyuz.