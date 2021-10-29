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Haberler Galeri Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı

Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusunun bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken, 2 araçta maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 18:17 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 18:20
Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi. Bazı evleri ve bahçeleri su bastı.

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Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı

İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü. Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu. Su hattının patlama anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı

Dakikalar içerisinde tüm caddeyi su kaplaması ve araçların zarar görmesi güvenlik kameranca kaydedildi.

Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı
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