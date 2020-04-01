Anne adayları koronavirüse karşı nelere dikkat etmeli?

Kovid-19'un tüm dünyayı etkileyen bir sağlık problemi halini aldığını hatırlatan Demirci, enfeksiyonunun belirtileri arasında ateş, öksürük, yaygın kas ağrısı ve nefes darlığının bulunduğunu, ayrıca bulantı, ishal, tat ve koku alma duyularında kayba da neden olabildiğini söyledi.

Oya Demirci, korkulan tablo ise bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyonun hızla ilerleyerek zatürreye yol açabilmesi olduğuna işaret ederek, koronavirüs-hamilelik ilişkisine yönelik merak edilen sorulara şu cevapları verdi: