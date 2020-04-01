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Anne adayları koronavirüse karşı nelere dikkat etmeli?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok tedbir alınıyor. Kişisel olarak alınabilecek tedbirlerin başında da hijyen ve bağışıklık sistemini güçlendirmek geliyor. Peki hamileler bu dönemde nelere dikkat etmeli? SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Oya Demirci, yeni tip koronavirüsün hamilelik ve sonrası dönemdeki etkilerine ilişkin merak edilenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 14:25
Anne adayları koronavirüse karşı nelere dikkat etmeli?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Oya Demirci, geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hamilelik ve sonrası dönemdeki etkilerine ilişkin merak edilenleri AA muhabirine anlattı.

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Anne adayları koronavirüse karşı nelere dikkat etmeli?

Kovid-19'un tüm dünyayı etkileyen bir sağlık problemi halini aldığını hatırlatan Demirci, enfeksiyonunun belirtileri arasında ateş, öksürük, yaygın kas ağrısı ve nefes darlığının bulunduğunu, ayrıca bulantı, ishal, tat ve koku alma duyularında kayba da neden olabildiğini söyledi.

Oya Demirci, korkulan tablo ise bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyonun hızla ilerleyerek zatürreye yol açabilmesi olduğuna işaret ederek, koronavirüs-hamilelik ilişkisine yönelik merak edilen sorulara şu cevapları verdi:

Anne adayları koronavirüse karşı nelere dikkat etmeli?

HAMİLELİK DÖNEMİ KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU RİSKİNİ ARTIRIR MI?

Hamilelik döneminde bağışıklık sisteminin zayıfladığı bilinmektedir. Bağışıklığın azalması hamile kadınları viral solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha yatkın hale getirmektedir. Ayrıca hamilelik döneminde solunum sisteminde bazı değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler solunum yolu enfeksiyonlarının hamilelik döneminde daha şiddetli geçirilmesini de beraberinde getirmektedir.

Anne adayları koronavirüse karşı nelere dikkat etmeli?

Yeni tip koronavirüs ile ilgili şu ana kadar elimizdeki veriler hamilelerde topluma göre artmış bir duyarlılık olmadığını göstermekle birlikte koronavirüsün bu yeni tipiyle dünya ilk defa karşılaştığı için elimizdeki veriler oldukça sınırlıdır. Daha önceki SARS ve MERS gibi farklı tip koronavirüs salgınlarında hamilelerin bu salgınlardan daha fazla etkilendiği görülmüştür. H1N1 grip salgınında da hamile bireyler daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle anne adaylarının Kovid-19 salgına karşı daha tedbirli olmaları gerekmektedir.

Anne adayları koronavirüse karşı nelere dikkat etmeli?

"DÜZENLİ UYKU İLE VÜCUT DİRENCİ ARTIRILMALIDIR"

HAMİLELİK DÖNEMİNDE KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK İÇİN NASIL TEDBİRLER ALINMALIDIR?

Hamilelik döneminde alınacak tedbirler toplumun diğer bireyleri ile benzerdir. Özellikle el hijyeni önemli olup eller en az 20 saniye sabun ve suyla yıkanmalıdır. Ellerin yıkanamadığı durumlarda en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanları da hamilelik döneminde kullanılabilir. Ayrıca ellerin göz, burun ve ağız bölgesinden olabildiğince uzak tutulması gerekmektedir. İkinci önemli konu ise sosyal mesafenin korunmasıdır. Hamile bireyler salgın döneminde olabildiğince evden çıkmamalı, eve ziyaretçi kabul etmemelidir. Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda ise koruyucu maske takmalı, kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve diğer kişilerle aralarında en az 1 metre mesafe olmalıdır. Ayrıca dengeli beslenmeye dikkat edilmeli ve düzenli uyku ile vücut direnci artırılmalıdır.

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