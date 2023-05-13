Anneler günü ne zaman? Yarın anneler günü mü? Anneler Günü'nde paylaşım yapılabilecek resimli, yazılı, duygusal en yeni mesajlar...

ANNEME NE ALSAM?

Kek, kurabiye, pasta ya da annenizin en sevdiği yemek... Ne olduğu önemli değil, önemli olan sizin ona özel olarak emek vermeniz. Anneniz ile aynı evde yaşıyorsanız ona güzel bir yemek hazırlayıp, şık bir sofra kurabilir, çay saatine özel sıcacık kurabiyelerinizi tatlı bir öpücük eşliğinde hediye edebilirsiniz.