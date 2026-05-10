Anneler Günü'nde en efsane anne replikleri

Anneler Günü heyecanı sürerken, annelerin yıllardır unutulmayan sözleri ve replikleri yeniden gündem oldu. 1914 yılından bu yana mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan özel günde vatandaşlar hem annelerine duydukları sevgiyi dile getiriyor hem de çocukluk hafızalarına kazınan o klasik anne cümlelerini paylaşıyor. Kuşaklar değişse de annelerin dilinden düşmeyen "Üstünü giy", "Ben sana demiştim" gibi sözler sosyal medyada en çok konuşulan içerikler arasında yer aldı. İşte nesilden nesile aktarılan en efsane anne sözleri...

Anneler Günü'nde 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri...

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs'a denk geldi. Anneler Günü'nde annelerimizin en unutulmaz sözlerini sizlere hatırlatmak istedik. Haberimizde en güzel anneler günü sözleri ve mesajlarını da bulabilirsiniz. İşte anneler Günü'nde en güzel ve en unutulmaz anne sözleri...

Uyumadın mı sen daha?

Evladım çok yakından bakma o ekrana gözlerin bozulacak

Eşşek kadar adam oldun vs Daha küçücük çocuksun

Bak geliyor terlik!

Nereye koyduysan oradadır!

Burada işte neyini bulamıyorsun...

Kime çektin bilmem ki?

Üstüne bir şey giy üşütme

Yalın ayak dolaşıyorsun evde üşüteceksin

Senin de çocuğun olunca anlarsın

Bak Kadriye hanımın oğluna/kızına o neler yapıyor

Hep o bilgisayar başında oturmaktan oluyor bunlar

Kafanı bunlara yorduğun kadar derslere yorsaydın profesör olmuştun şimdi

Sucuk gibi olmuş sırtın

Benim bu evde hiç bir söylediğim dinlenmiyor zaten

Bir daha dokunmam odana, yaşa öyle pislik içinde

Eğer o çocukla görüşmeye devam edersen hakkımı helal etmem sana

Akşam baban eve gelince görürsün sen

Saat kaç oldu evde yoksun, sokak çocuğu musun sen?

Terli terli içme buz gibi suyu!

Elini yıkamadan oturma sofraya!

Basma ayaklarınla yeni sildim orayı

Yemek buz oldu buz!

Valla seni alan üç güne geri getirir

Vitamini kabuğunda onun

Aç karnına gezinme öyle

Betona oturma üşütürsün

Bunları babana da söylesene sıkıyorsa

Allah sana da senin gibi evlat versin, gör o zaman

Cevap verilmez anneye!

Pidesi kalsın etlerini bitir

Sen bu gidişle evde kalırsın

Bir kere de peki anneciğim de

Nerde kaldın bin türlü şey geliyor insanın aklına

Torun sevmek istiyorum ben.

Tabi çocuğum, biz hiçbir şeyi bilmeyiz, her şeyi siz bilirsiniz.

Bir hasta ol da, bak o zaman ben n'apıyorum sana!

Bak hiç beni dinliyo mu?!

Üf denmez anneye!

Yersin yersin hadi bi' kaşık daha, benim hatırım için.

Ben sana değil çevreye güvenmiyorum.

Akşama geç kalma bak baban kızıyor.

Sen gitme, arkadaşın bize gelsin.

Merve'nin annesinin, babasının, evinin telefonlarını yaz.

Sen toplama, ben toplamıym, kim toplasın bu odayı ecinniler mi?

Ne modasıymış bu böyle? Yırtık pırtık dolaş modası mıymış?

Ohh iyi ki doğurmuşum!

Hayatımdaki en değerli varlığım, Annem, Anneler günün kutlu olsun.

Anasız ev ıssız geceye benzer. Annelerimizin anneler gününü kutlarım.

Anneliğin ne demek olduğunu anne olunca anladım. Üşüdü mü, doydu mu gece rüyasında korktu mu? Ona gelmesin bana gelsin ayağına taş değmesin… Ah annelik seni ben çok sevdim. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

Annem bazen en yakın arkadaş bazen baba bazen de abla oldun bana neye ihtiyacım varsa hep sen vardın yanımda. Günün kutlu olsun canım Annem.

Bir çocuk için hayatta en büyük şans iyi bir aileye sahip olmaktır. İyi ki benim annemsin canım annem. Anneler gününü kutlarım.

Sen olmasaydın bende olmazdım hayatta. Benim annem olduğun için ne kadar şükretsem azdır Yaradana. Anneler günün kutlu olsun.

Düşündüm de hayatta en çok sana ihtiyacım var anne. Hep yanımda olduğun için teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bir tanem.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam Anneler günün kutlu olsun canım annem

Dünyanın en güzel annesi; anneler günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Cennet kokulu, baş tacı annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimizle kutluyorum.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın en aziz varlığımız Anneler günün kutlu olsun annem

Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Üzülme anne benim için üzülme. Üstümü örterim merak etme üşütmem. Ben senin küçük yavrun. Anneler gününü kutlarım.

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin Annem annem Seni çok arıyorum Çok özledim Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim: Annemdir. Tüm annelerin günleri mutlu olsun.

Sevgili anneciğim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Anneler günün kutlu olsun.

Annesinden dayak yediği halde, yine "anne" diye ağlayan bir çocuktur aşk. Bize bu aşkı yaşatan tüm annelerimize sevgilerle…

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin Varlığımın tek nedeni Anneler günün kutlu olsun.

* Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.* Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

* Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

* Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

* Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

* Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

* Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum.

* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

* Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Annem anneler günün kutlu olsun…

* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.

* Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

* Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

* Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

* Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

* Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!