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Haberler Galeri Anneler Günü'nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!

Anneler Günü'nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!

Anneler Günü heyecanı sürüyor. 1914 yılından beri Mayıs ayının ikinci pazar günü dünyada Anneler Günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde de Anneler Günü'ne büyük önem veriliyor. Toplumun ve ailenin yapı taşı olan annelerin mutlu olması için ortaya çıkmış bu sembolik günde sizlere en güzel anne repliklerini derledik. Yıllar geçse de, kuşaklar, nesiller değişse de değişmeyen bir şey var. O da annelerimizin muhteşem sözleri. İşte en efsane 50 anne sözü

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2022 Pazar 09:46 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2022 Pazar 09:47
Anneler Günü’nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!

Anneler Günü geldi çattı. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 8 Mayıs'a denk geldi. Anneler Günü için hafta boyunca çocukların hediye telaşı sürüyordu. Bir yandan da hediyelerini süslemek isteyen çocuklar en güzel anneler günü mesajlarını araştırıyor. Anneler Günü'nde annelerimizin en unutulmaz sözlerini sizlere hatırlatmak istedik. Haberimizde en güzel anneler günü sözleri ve mesajlarını da bulabilirsiniz. İşte anneler Günü'nde en güzel ve en unutulmaz anne sözleri...

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Anneler Günü’nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!

UNUTULMAZ ANNE SÖZLERİ

Kuşaklar değişiyor, nesiller değişiyor, dünya değişiyor, alışkanlıklar değişiyor kısacası hiçbir şey sabit kalmıyor ve sürekli değişiyor. Ancak annelerimizin sözleri hiç değişmiyor. En yaşlı anneden en genç anneye sözler ve şefkat hep aynı... İşte Anneler Günü'ne özel en efsane 50 anne sözü...

Anneler Günü’nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!

UNUTULMAZ ANNE SÖZLERİ

Uyumadın mı sen daha?

Evladım çok yakından bakma o ekrana gözlerin bozulacak

Eşşek kadar adam oldun vs Daha küçücük çocuksun

Bak geliyor terlik!

Nereye koyduysan oradadır!

Anneler Günü’nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!

UNUTULMAZ ANNE SÖZLERİ

Burada işte neyini bulamıyorsun...

Kime çektin bilmem ki?

Üstüne bir şey giy üşütme

Yalın ayak dolaşıyorsun evde üşüteceksin

Anneler Günü’nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!

UNUTULMAZ ANNE SÖZLERİ

Senin de çocuğun olunca anlarsın

Bak Kadriye hanımın oğluna/kızına o neler yapıyor

Hep o bilgisayar başında oturmaktan oluyor bunlar

Kafanı bunlara yorduğun kadar derslere yorsaydın profesör olmuştun şimdi

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