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Anneler Günü'nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!
Anneler Günü'nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!
Anneler Günü heyecanı sürüyor. 1914 yılından beri Mayıs ayının ikinci pazar günü dünyada Anneler Günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde de Anneler Günü'ne büyük önem veriliyor. Toplumun ve ailenin yapı taşı olan annelerin mutlu olması için ortaya çıkmış bu sembolik günde sizlere en güzel anne repliklerini derledik. Yıllar geçse de, kuşaklar, nesiller değişse de değişmeyen bir şey var. O da annelerimizin muhteşem sözleri. İşte en efsane 50 anne sözü
Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2022 Pazar 09:46
Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2022 Pazar 09:47
Anneler Günü geldi çattı. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 8 Mayıs'a denk geldi. Anneler Günü için hafta boyunca çocukların hediye telaşı sürüyordu. Bir yandan da hediyelerini süslemek isteyen çocuklar en güzel anneler günü mesajlarını araştırıyor. Anneler Günü'nde annelerimizin en unutulmaz sözlerini sizlere hatırlatmak istedik. Haberimizde en güzel anneler günü sözleri ve mesajlarını da bulabilirsiniz. İşte anneler Günü'nde en güzel ve en unutulmaz anne sözleri...
UNUTULMAZ ANNE SÖZLERİ
Kuşaklar değişiyor, nesiller değişiyor, dünya değişiyor, alışkanlıklar değişiyor kısacası hiçbir şey sabit kalmıyor ve sürekli değişiyor. Ancak annelerimizin sözleri hiç değişmiyor. En yaşlı anneden en genç anneye sözler ve şefkat hep aynı... İşte Anneler Günü'ne özel en efsane 50 anne sözü...
UNUTULMAZ ANNE SÖZLERİ
Uyumadın mı sen daha?
Evladım çok yakından bakma o ekrana gözlerin bozulacak
Eşşek kadar adam oldun vs Daha küçücük çocuksun
Bak geliyor terlik!
Nereye koyduysan oradadır!
UNUTULMAZ ANNE SÖZLERİ
Burada işte neyini bulamıyorsun...
Kime çektin bilmem ki?
Üstüne bir şey giy üşütme
Yalın ayak dolaşıyorsun evde üşüteceksin
UNUTULMAZ ANNE SÖZLERİ
Senin de çocuğun olunca anlarsın
Bak Kadriye hanımın oğluna/kızına o neler yapıyor
Hep o bilgisayar başında oturmaktan oluyor bunlar
Kafanı bunlara yorduğun kadar derslere yorsaydın profesör olmuştun şimdi