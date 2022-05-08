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Anneler Günü'nde en güzel anne sözleri! 50 efsane anne sözü! İşte en güzel anne replikleri!

Anneler Günü heyecanı sürüyor. 1914 yılından beri Mayıs ayının ikinci pazar günü dünyada Anneler Günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde de Anneler Günü'ne büyük önem veriliyor. Toplumun ve ailenin yapı taşı olan annelerin mutlu olması için ortaya çıkmış bu sembolik günde sizlere en güzel anne repliklerini derledik. Yıllar geçse de, kuşaklar, nesiller değişse de değişmeyen bir şey var. O da annelerimizin muhteşem sözleri. İşte en efsane 50 anne sözü

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2022 Pazar 09:46 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2022 Pazar 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





