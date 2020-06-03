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Haberler Galeri Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 18:00 Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 18:01
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Antalya'da saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Çocuklar, sahillere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla da Konyaaltı ve Lara Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Bazı çocukların aileleriyle denize girdiği görüldü.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Aileleriyle piknik ve mesire alanlarına giden bazı çocuklar da top oynadı, ip atladı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Aileler, çocukların mutlu oldukları anları, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Ailesiyle Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'na gelen 7 yaşındaki Elif Naz Bilgiç de doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşadı. Arkadaşlarıyla parkta pasta kesen Elif Naz, salgının bir an önce bitmesini diledi.

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