Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini yaşadı.