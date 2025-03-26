Antalya’da hastanenin acil servisinde yangın faciası! Hastalar tahliye edildi

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise "Çok hızlı fark edildi. Hem valiliğimize hem itfaiyemize hem tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes canıgönülden koşturdu. Şu an bildiğimiz kadarıyla içeride hasta ve personelimiz yok.