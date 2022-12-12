Apronda ölüm

Turizm fuarı için geldiği İzmir'den Antalya'ya dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na giden yazılım firmasının yöneticisi Beyza Taşkıran, uçağa bağlanan körükten atladı. 14 metreden betona çakılan genç kadın hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 10:25Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 10:25
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Travel Turkey İzmir'e katılmak için Antalya'dan gelen bilişim firmasının pazarlama müdürü 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, dönüşte uçağa binme hazırlığı yaparken bir anda kendi canına kıydı.