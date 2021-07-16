Araf bebek, mide çekme ameliyatı yapılan en küçük hasta oldu

'HASTALIĞI DOĞUŞTANDI'

Diyarbakır'dan İzmir'e tedavi için geldiklerini belirten Araf'ın babası Lokman Sağlam, "Araf'ın hastalığı doğuştan geliyordu. Yemek borusu ile mide arasında bağlantı yoktu. 1 yıl boyunca gelişmesini bekledik ama olmadı. Burada yapılan operasyon ile bu bağlantı sağlandı. Daha önce böyle bir yöntemin olduğunu duymamıştık" diye konuştu.

Anne Dilek Sağlam ise operasyon ekibi ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Çocuğum sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum" dedi.