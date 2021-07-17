Aralarında flamingoların da bulunduğu kuşların endişe veren ölümü

Özellikle Kuş Cenneti ve Gediz Deltası'nda yoğun olarak bulunan flamingoların ve başka türden kuşların ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.