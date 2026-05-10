Arapapıştı Kanyonu doğa ve tarihi bir arada sunuyor: Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu

"ÇOK MERAK ETTİĞİMİZ BİR KANYONDU"



Bursa'dan kanyonu görmek için arkadaşıyla gelen Banu Bedek, AA muhabirine, kanyonun etkileyici bir manzaraya sahip olduğunu söyledi.



Arapapıştı Kanyonu'nun çok merak ettikleri kanyonlardan olduğunu ifade eden Bedek, "Bursa'dan geliyoruz. Bu kadar güzel bir doğa harikasına şahit olmak, buraları görmek çok güzeldi, çok keyif vericiydi. Tarihin bu kadar inanılmaz olması, o taşların, kemerlerin yüzyıllar önce yapılmış olması beni çok etkiliyor. Herkesin gelip görmesi gereken yerler. Mutlaka gezilmesi, bu ambiyansın yaşanması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.



