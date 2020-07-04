Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

"KANYON, 2 BİN 500 YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP"
Bozdoğan ilçesinde bulunan Akçay'ın taşkın sularını önlemek ve elektrik üretmek amacıyla 1958 yılında hizmete açılan Kemer Barajı Havzasında kalan kanyon, 2 bin 500 yıllık bir geçmişe de sahip. Dönemin insanları tarafından gizlenmek ve korunmak için kullanılan Akçay Vadisindeki iki göl arasında bulunan kanyon, suyunun güzelliği, eşsiz doğası, ender bulunan balıkçıl, kartal, yaban keçisi, domuz gibi vahşi yaşam canlıları, kaya mezarları, gizli manastır gibi kültürel ve tarihi dokusu ile turizmin yeni gözdesi oldu.