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Haberler Galeri Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin sınırlarında yer alan, iç tekne turizminin yeni merkezleri arasına giren ve doğa severlerin büyük beğeni duyduğu Arapapıştı Kanyonu turizminde yeni gözdesi oldu.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 11:58
Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajı'nı besleyen Akçay Nehri'nin oluşturduğu Arapapıştı Kanyonu, il ekonomisine de canlılık kattı. Eşsiz manzarası ile bir doğa harikası olma özelliği taşıyan kanyonda düzenlenen tekne turları her geçen gün artarak devam ediyor. 26 kilometre uzunluğunda olan, 50 metre su derinliği bulunan kanyonun yüksekliği ise 380 metreye ulaşıyor.

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Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

Kanyon, 2017 yılında turizme açılmasının ardından dünya genelinde tanınmaya başladı. Arapapıştı Kanyonu son zamanlarda kamuoyu tarafından bir dünya harikası olarak lanse ediliyor. Bölge, sit alanı ilan edildiği için koruma altında bulunuyor.

Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

Barajın su toplamaya başlaması ile sular altında kalan baraja ismini veren tarihi Kemer Köyü'nün yeni yerleşkesinde kurulan Kemer Köy Pazarı ile birlikte açılan kafe, restoran ve işletmeler, gelen misafirler için hizmet veriyor. Dünyadaki birçok lagün ve kanyonlara da benzetilen Arapapıştı Kanyonu'nun diğer bir adı ise İnceğiz Kanyonu. Arapapıştı Kanyonu, İzmir'den 180 kilometre, Denizli'den 154 kilometre ve Muğla'dan ise 73 kilometre mesafede yer alıyor. Bu kanyonda yaklaşık 2 saat 15 dakika süren tekne turları yapılıyor. Yetişkin tekne turları kişi başı ücreti 50 TL ve öğrenciler için kişi başı tekne turu ücreti 40 TL olarak belirlenmiş.

Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

"KANYON, 2 BİN 500 YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP"
Bozdoğan ilçesinde bulunan Akçay'ın taşkın sularını önlemek ve elektrik üretmek amacıyla 1958 yılında hizmete açılan Kemer Barajı Havzasında kalan kanyon, 2 bin 500 yıllık bir geçmişe de sahip. Dönemin insanları tarafından gizlenmek ve korunmak için kullanılan Akçay Vadisindeki iki göl arasında bulunan kanyon, suyunun güzelliği, eşsiz doğası, ender bulunan balıkçıl, kartal, yaban keçisi, domuz gibi vahşi yaşam canlıları, kaya mezarları, gizli manastır gibi kültürel ve tarihi dokusu ile turizmin yeni gözdesi oldu.

Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

Kanyonda tekne turlarına çıkan yerli ve yabancı turistler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor. Kıvrıla kıvrıla giden teknenin her dönüşünde kanyon bambaşka bir manzara sunuyor. Güneş ve bulutların suya bıraktığı yansımalar ise fotoğraf tutkunlarının vazgeçemediği görüntülerden. Kanyonun her iki yanında sarp yamaçlarda tutunan ve yeşilin her tonunu taşıyan çam ağaçları ile kaplı doğal bitki örtüsünün kanyonu dolduran tatlı sulardaki yeşilin tonları ile buluşması ise ayrı bir görsel şölen olarak turistlerin karşısına çıkıyor.

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