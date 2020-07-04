Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi! Eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

Kanyonda tekne turlarına çıkan yerli ve yabancı turistler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor. Kıvrıla kıvrıla giden teknenin her dönüşünde kanyon bambaşka bir manzara sunuyor. Güneş ve bulutların suya bıraktığı yansımalar ise fotoğraf tutkunlarının vazgeçemediği görüntülerden. Kanyonun her iki yanında sarp yamaçlarda tutunan ve yeşilin her tonunu taşıyan çam ağaçları ile kaplı doğal bitki örtüsünün kanyonu dolduran tatlı sulardaki yeşilin tonları ile buluşması ise ayrı bir görsel şölen olarak turistlerin karşısına çıkıyor.