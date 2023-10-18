Araştırma sonuçları korkuttu! Ege Denizi’ndeki ısınma dünyayı etkileyecek

Küresel ısınmanın etkileri günden güne daha çok hissedilirken Ege Denizi'nde su çökmelerinin eskisi kadar derinde gerçekleşmemesi tüm okyanuslardaki sıcaklıkların daha hızlı artmasına neden olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe "İklim değişikliğinin Ege Denizi'ndeki en önemli etkilerinden birisi, soğumanın etkisiyle yoğunluğu artan suların, geçmiş dönemlerde Akdeniz'in 2 bin ila 4 bin metre derinliklerine çökerken, günümüzde ancak 200-300 metrelere çökebilmesidir. Bu tüm Akdeniz'i etkileyecek bir faktör ve eğer Akdeniz'deki bu sistem yavaşlarsa Atlantik Okyanusu'nu ve dolayısıyla dünyayı etkileyecektir" dedi.