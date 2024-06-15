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Haberler Galeri Arefe (arife) günü ibadetleri neler? Arife'de hangi ibadetler yapılır?

Arefe (arife) günü ibadetleri neler? Arife'de hangi ibadetler yapılır?

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar devam ederken Arefe gününü ibadetle geçirmek isteyenler Arife günü dualarını ve ibadetlerini araştırıyor. Peki Arefe günü hangi dualar okunmalı? Arife günü hangi ibadetler yapılmalı? İşte tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:18

Arefe (arife) günü ibadetleri neler? Arife'de hangi ibadetler yapılır?
Arefe arife günü ibadetleri neler? Arife’de hangi ibadetler yapılır?

Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Arife gününü ibadetle geçirmek isteyenler arefe günü ibadetlerini ve dualarını merak ediyor. Peki Arefe gününde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Arife gününün önemi ne? İşte detaylar...

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Arefe (arife) günü ibadetleri neler? Arife'de hangi ibadetler yapılır?
Arefe arife günü ibadetleri neler? Arife’de hangi ibadetler yapılır?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Arefe (arife) günü ibadetleri neler? Arife'de hangi ibadetler yapılır?
Arefe arife günü ibadetleri neler? Arife’de hangi ibadetler yapılır?

Buhâri'de geçen bir hadise göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe (arife) günü ibadetleri neler? Arife'de hangi ibadetler yapılır?
Arefe arife günü ibadetleri neler? Arife’de hangi ibadetler yapılır?

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

Arefe (arife) günü ibadetleri neler? Arife'de hangi ibadetler yapılır?
Arefe arife günü ibadetleri neler? Arife’de hangi ibadetler yapılır?

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR - YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.