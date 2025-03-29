Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Kuryeler çalışıyor mu? Bayramda 2025 kargo çalışma saatleri
Bugün arife, arefe günü (29 Mart Cumartesi) kargolar çalışıyor mu? Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo kuryeleri izinli mi? Bayramda kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Kargo bekleyen vatandaşlar 'Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bugün hangi kargolar açık?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 2025 kargo çalışma saatleri...
HABER MERKEZİ
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2025 Ramazan Bayramı arefe günü öncesinde kargoların çalışma saatleri, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte 2025 kargo çalışma saatleri...
2025 Ramazan Bayramı öncesinde, arefe günü kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için, tatil 29 Mart'ta öğleden sonra yani arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 1 Nisan Salı gününe kadar sürecek.
Buna göre; 29 Mart arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 2 Nisan Çarşamba gününe kadar kapalı olacak ve 2 Nisan'da mesaiye yeniden başlayacak.
KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.
Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.
MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Ramazan Bayramı'nda hizmet veremeyecek.