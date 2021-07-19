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Haberler Galeri Arefe günü mesajları 2021! Resimli Arife günü mesajları...

Arefe günü mesajları 2021! Resimli Arife günü mesajları...

Mübarek Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Arefe günü sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler en güzel, resimli, dualı Arefe Günü mesajlarını araştırıyor. İşte 2021 Kurban Bayramı arefesine özel resimli, dualı arefe günü kutlama mesajları...

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:49
Arefe günü mesajları 2021! Resimli Arife günü mesajları...

Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür.) [Deylemî]

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

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Arefe günü mesajları 2021! Resimli Arife günü mesajları...

Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.

Arefe günü mesajları 2021! Resimli Arife günü mesajları...

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.


Arefe günü mesajları 2021! Resimli Arife günü mesajları...

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin…

Arefe günü mesajları 2021! Resimli Arife günü mesajları...

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)

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