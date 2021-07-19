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Arefe günü mesajları 2021! Resimli Arife günü mesajları...
Mübarek Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Arefe günü sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler en güzel, resimli, dualı Arefe Günü mesajlarını araştırıyor. İşte 2021 Kurban Bayramı arefesine özel resimli, dualı arefe günü kutlama mesajları...
Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:47Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:49
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Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür.) [Deylemî]
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.
Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.
Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.
Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin…
Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)