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Haberler Galeri Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

İnsan sağlığı üzerine pek çok olumlu etkisi olduğu bilinen arıların bir faydası daha ortaya çıktı. Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (DAGEM) yapılan çalışmalar neticesinde arı zehrinin epilepsin hastalığının alternatif tedavisinde uygulanabileceği ortaya konuldu.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:16
Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (DAGEM) bilim insanları, yaptıkları araştırmalarla "arı zehri"nin epilepsi hastalığında alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak uygulanabileceğini gösterdi.

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Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, arıların önemini daha iyi anlatabilmek, insanların bilinçlenmesini sağlayabilmek için 20 Mayıs'ın "Dünya Arı Günü" ilan edildiğini söyledi.

Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

Arının öneminin her gün farkında olarak yaşanması gerektiğini belirten Kekeçoğlu, "Arı çevreyle bir bütün. Arı, çevreye polenizasyon katkısı veriyor, tozlaşma yaparak aslında sürdürebilirliği sağlıyor. Arının hem sürdürebilir çevre hem sürdürebilir tarım hem de bitkisel üretim anlamında katkısı vazgeçilmezdir. Bugün bitki ve gıdaların yüzde 90'ı tozlaşmayla çoğalıyor. Bu bitkilerde tozlaşmanın yüzde 70'i ise arılar tarafından sağlanıyor. Arılar olmasa şu an yediğimiz gıdalar olmaz. Arı, bu denli önemli bir canlıdır." diye konuştu.

Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

Kekeçoğlu, iklim değişikliği ve gıda sorunlarının çözümünün arılar olduğu görüşünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Arıları yok etmememiz gerekiyor. Şu an çevreye verdiğimiz zarar nedeniyle arıları yok ediyoruz. Lütfen özellikle tarımsal ilaçlamaya özen gösterelim. Tarımsal ilaçlama yaparken arılara zarar vermeyecek ilaçları tercih etmek birincil önceliğimiz olsun. Tarımla uğraşanlara mesaj vermek istiyorum; tabii ki tarım vazgeçilmezimiz ama bunu yaparken çevreye en az zarar verecek seçimleri yaparsak arıları korumuş oluruz. Arılar var oldukça, sürdürülebilir oldukça ancak yaşam var olabilir. Çevreye karşı saygılı ve duyarlı olmayı başardığımızda arılarda sürdürebilirliği sağlayabiliriz."

Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

"TOPLUMDA DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMİNE EĞİLİM VAR"
Arıların tozlaşmaya verdiği katkının yanı sıra insanlara sağlık anlamında da çok ciddi katkıları olduğuna işaret eden Kekeçoğlu, "Arı ürünlerinin normal gıda tüketiminin yanı sıra birçok sağlık sorununa çözüm olduğu ve gelecekte de olacağı şimdiden bilim insanları tarafından söyleniyor ve yapılan çalışmalarla gösteriliyor." dedi.

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