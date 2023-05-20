Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

Kekeçoğlu, iklim değişikliği ve gıda sorunlarının çözümünün arılar olduğu görüşünü dile getirerek, şöyle devam etti:
"Arıları yok etmememiz gerekiyor. Şu an çevreye verdiğimiz zarar nedeniyle arıları yok ediyoruz. Lütfen özellikle tarımsal ilaçlamaya özen gösterelim. Tarımsal ilaçlama yaparken arılara zarar vermeyecek ilaçları tercih etmek birincil önceliğimiz olsun. Tarımla uğraşanlara mesaj vermek istiyorum; tabii ki tarım vazgeçilmezimiz ama bunu yaparken çevreye en az zarar verecek seçimleri yaparsak arıları korumuş oluruz. Arılar var oldukça, sürdürülebilir oldukça ancak yaşam var olabilir. Çevreye karşı saygılı ve duyarlı olmayı başardığımızda arılarda sürdürebilirliği sağlayabiliriz."