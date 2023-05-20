Arı zehriyle ilgili dikkat çeken çalışma! Epilepsi tedavisinde etkisi ortaya kondu

Arının öneminin her gün farkında olarak yaşanması gerektiğini belirten Kekeçoğlu, "Arı çevreyle bir bütün. Arı, çevreye polenizasyon katkısı veriyor, tozlaşma yaparak aslında sürdürebilirliği sağlıyor. Arının hem sürdürebilir çevre hem sürdürebilir tarım hem de bitkisel üretim anlamında katkısı vazgeçilmezdir. Bugün bitki ve gıdaların yüzde 90'ı tozlaşmayla çoğalıyor. Bu bitkilerde tozlaşmanın yüzde 70'i ise arılar tarafından sağlanıyor. Arılar olmasa şu an yediğimiz gıdalar olmaz. Arı, bu denli önemli bir canlıdır." diye konuştu.