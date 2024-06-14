Arife günü eczaneler açık mı? 15 Haziran Cumartesi eczaneler çalışacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

AREFE GÜNÜ ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2429 sayılı kanun gereğince; Ramazan, Kurban Bayramı Arife günleri ve 28 Ekim günü Saat 13:00'dan itibaren Resmi tatildir.



Bu nedenle 15 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı arefe günü eczaneler saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak.



Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.