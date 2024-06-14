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Arife günü eczaneler açık mı? 15 Haziran Cumartesi eczaneler çalışacak mı?
Kurban Bayramı arifesinde eczaneler çalışıp çalışmadığı acil ilaç ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. 15 Haziran Cumartesi eczaneler açık olacak mı? Arife günü eczaneler nöbetçi mi olacak? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 16:42Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 16:42
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Arife günü eczaneler açık mı? 15 Haziran Cumartesi eczaneler çalışacak mı?
Arife günü eczaneler açık olacak mı? Arife günü eczaneler çalışacak mı? Eczaneler yarın nöbetçi mi olacak? soruları araştırılıyor. İlaç ihtiyacı olanlar eczanelerin arife günü açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
Arife günü eczaneler açık mı? 15 Haziran Cumartesi eczaneler çalışacak mı?
KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI? 16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
AREFE GÜNÜ ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK MI? Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2429 sayılı kanun gereğince; Ramazan, Kurban Bayramı Arife günleri ve 28 Ekim günü Saat 13:00'dan itibaren Resmi tatildir.
Bu nedenle 15 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı arefe günü eczaneler saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak.
Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Arife günü eczaneler açık mı? 15 Haziran Cumartesi eczaneler çalışacak mı?
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.