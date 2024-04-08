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Haberler Galeri Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı kargolar sipariş teslim edecek mi?

Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı kargolar sipariş teslim edecek mi?

Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı 2024 bayram arifesinde kuryeler çalışıyor mu? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte bazı çalışanlar izne ayrıldı. Ancak birçok meslek grubu ise çalışmaya devam ediyor. Bu sebeple yarın arefe günü olması dolayısıyla kargolar açık mı kapalı mı, tatil mi? PTT arife günü çalışıyor mu, yarım gün mü? 8 Nisan Pazartesi MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT açık mı? Kargoalr bayramda çalışıyor mu? İşte tüm soruların yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2024 15:54

Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı kargolar sipariş teslim edecek mi?

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte PTT ve kargoların çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, yarın arife günü dolayısıyla kargolar tatil mi, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT sipariş teslimi yapıyor mu? Kargolar bayramda çalışıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı kargolar sipariş teslim edecek mi?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

2024 Ramazan Bayramı öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı. Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için, tatil 9 Nisan'da yani arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 14 Nisan gününe kadar devam edecek.

Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı kargolar sipariş teslim edecek mi?

Buna göre; 9 Nisan Salı arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 14 Nisan Pazar gününe kadar kapalı olacak ve 15 Nisan'da mesaiye yeniden başlayacak.

Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı kargolar sipariş teslim edecek mi?

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı kargolar sipariş teslim edecek mi?

PTT TATİL Mİ?

Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde kapalı olacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT kamu kurumu olduğundan resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu sebeple PTT Kargo Bayram boyunca çalışmayacak.

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