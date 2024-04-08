Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı kargolar sipariş teslim edecek mi?

Arife günü kargolar açık mı? 9 Nisan Salı 2024 bayram arifesinde kuryeler çalışıyor mu? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte bazı çalışanlar izne ayrıldı. Ancak birçok meslek grubu ise çalışmaya devam ediyor. Bu sebeple yarın arefe günü olması dolayısıyla kargolar açık mı kapalı mı, tatil mi? PTT arife günü çalışıyor mu, yarım gün mü? 8 Nisan Pazartesi MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT açık mı? Kargoalr bayramda çalışıyor mu? İşte tüm soruların yanıtı...