Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!

Arıza dizisinin başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın aile hayatı ve özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Dizide canlandırdığı Ali Rıza karakteri ile beğeni Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.