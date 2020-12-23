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Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!
Arıza dizisinin başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın aile hayatı ve özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Dizide canlandırdığı Ali Rıza karakteri ile beğeni Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:25Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:30
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Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!
Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, Arıza dizisiyle hayran sayısını bir hayli arttırdı. Özel hayatıyla da yakından takip edilen Sarıtaş'ın kardeşi görenleri şaşırttı.