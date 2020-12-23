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Haberler Galeri Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!

Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!

Arıza dizisinin başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın aile hayatı ve özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Dizide canlandırdığı Ali Rıza karakteri ile beğeni Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:25 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:30
Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!
Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, Arıza dizisiyle hayran sayısını bir hayli arttırdı. Özel hayatıyla da yakından takip edilen Sarıtaş'ın kardeşi görenleri şaşırttı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!
Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!

GAMZE ÖZÇELİK

Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!
Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!
Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!
Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı!

SİNEM KOBAL

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