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Arka Sokaklar dizisinin yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiseri canlandıran Uğur Pektaş sosyal medyayı sallıyor. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş ekranlardan elini eteğini çekerken son hali ortaya çıktı. Dizinin hayranları Uğur Pektaş'ın son halini görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:04
Arka Sokaklar dizisinin yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiseri canlandıran Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte başta Uğur Pektaş olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içinde değişimi görenleri şaşırtıyor.

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Arka Sokaklar dizisinin yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar

Arka Sokaklar dizisinin yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Aydan Burhan

Arka Sokaklar dizisinin yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Ömer Dönmez

Arka Sokaklar dizisinin yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Ergun Köknar

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