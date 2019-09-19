Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şok etti! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Zeynep karakteriyle bir döneme damga vuran Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, dizide birbirlerine aşık olmuş ve bu aşkı evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çiftin evliliğinden Murathan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Yaptığı yardımlarla takdir toplayan 37 yaşındaki Gamze Özçelik, oğlunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlü isimlerden. Hal böyle olunca Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Arka Sokakların sevilen eski oyuncuları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ve diğer ünlülerin çocukları...