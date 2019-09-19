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Haberler > Galeri > Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şok etti! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şok etti! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Zeynep karakteriyle bir döneme damga vuran Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, dizide birbirlerine aşık olmuş ve bu aşkı evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çiftin evliliğinden Murathan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Yaptığı yardımlarla takdir toplayan 37 yaşındaki Gamze Özçelik, oğlunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlü isimlerden. Hal böyle olunca Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Arka Sokakların sevilen eski oyuncuları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ve diğer ünlülerin çocukları...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:53 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:53
Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şok etti! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Gamze Özçelik, bir dönem birlikte Arka Sokaklar'da rol aldığı Uğur Pektaş ile evlenmiş ve bu evlilikten Murathan adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi ancak bu evlilik bir süre sonra ayrılıkla sonuçlandı. Özçelik, ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile bir dönem barışmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu.

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Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şok etti! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Yaptığı yardımlarla büyük takdir alan ve özel hayatı merak edilen Gamze Özçelik, oğlu Murathan'ı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tanzanya'da Albino çocuklarla bir araya gelen Özçelik, "Bazı hayatları gördükçe, Allah'ın bana nasip ettiklerine nasıl şükredeceğimi şaşırıyorum" dedi. Gamze Özçelik'in oğlu Murat Han'ı görenler çok şaşırıyor. Murat Han'ın annesi Gamze Özçelik'e benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor… İşte Gamze Özçelik'in oğlu Murat Han Pektaş ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şok etti! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

OZAN AKBABA

Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şok etti! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

OZAN AKBABA EŞİ BUKET AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ AKBABA

Arka Sokaklar dizisinin Zeynep'i Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şok etti! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

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