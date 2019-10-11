Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş Yüsra Geyik yürek hoplattı!

Arka Sokaklar en uzun soluklu dizilerden biri olmayı başardı. Arka Sokaklar dizisinde oynayan karakter ile oldukça merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi ise Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak tanınıyor. Yüsra Geyik, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Arka Sokaklar'ın güzel oyuncusu Yüsra Geyik'in Zeliş'ten farklı hayatı şaşkına çevirdi. Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.