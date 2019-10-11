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Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş Yüsra Geyik yürek hoplattı!

Arka Sokaklar en uzun soluklu dizilerden biri olmayı başardı. Arka Sokaklar dizisinde oynayan karakter ile oldukça merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi ise Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak tanınıyor. Yüsra Geyik, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Arka Sokaklar'ın güzel oyuncusu Yüsra Geyik'in Zeliş'ten farklı hayatı şaşkına çevirdi. Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:47
Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş Yüsra Geyik yürek hoplattı!

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.

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Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş Yüsra Geyik yürek hoplattı!

Yüsra Geyik birçok takipçisi tarafından hala Arka Sokaklar'ın Zeliş'i. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sosyal medyanın konuştuğu isim olan Yüsra Geyik'in fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş Yüsra Geyik yürek hoplattı!

İşte Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'ın kızı olarak rol alan Yüsra Geyik'in sosyal medyayı sallayan fotoğrafları.

Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş Yüsra Geyik yürek hoplattı!

515. bölümü geride bırakan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in fotoğrafları herkesin dikkatini çekti.

Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş Yüsra Geyik yürek hoplattı!

Fotoğraflarının beğenilmesi sonrası sosyal medyanın gündemine oturan Yüsra Geyik'in özel hayatı dikkat çekti. Herkesin gündemine oturan Yüsra Geyik'in yaşı merak konusu oldu. Peki Yüsra Geyik kaç yaşında? İşte Yüsra Geyik ve ünlülerin yaşları.

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