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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Zeynep' karakterine hayat veren ve oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlara yardıma koşan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirdi. Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:53
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. Gamze Özçelik'in ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelik'le benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

TOLGA SARITAŞ

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

SİNEM KOBAL

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi şaşkına çevirdi

SİNEM KOBAL VE KARDEŞİ KEREM KOBAL

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