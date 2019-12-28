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Haberler > Galeri > Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Eşiyle birlikte Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Eşiyle birlikte Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın sesiyle dikkat çeken eski yıldızı Pınar Aydın, 2004 yılında Akademi Türkiye ile hayatımıza girdi. Güzel yıldız, daha sonra Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı rolüyle oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın, birkaç bölüm rol aldıktan sonra oyunculuğu bıraktı. Ekranlardan uzaklaşan Pınar Aydın yıllar sonra tekrardan ortaya çıktı. Peki evlenen ve bir çocuğu olan Pınar Aydın şimdi ne yapıyor? İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali.

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:45
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Eşiyle birlikte Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar ile Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Pınar Aydın, bir çok dizide başarıyla boy gösterdi. Peki Pınar Aydın sadece oyunculuk mu yaptı? Türkiye Pınar Aydın'ı nasıl tanıdı? İşte birçoğunuzun da bilmediği Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın eski ve yeni hayatı.

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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Eşiyle birlikte Pınar Aydın'ın son hali

Pınar Aydın evli ve bir çocuğu ile mutlu bir hayat sürerken, Arka Sokaklar hayranları onu hala unutmadı. Peki Pınar Aydın şimdilerde ne yapıyor? İşte Pınar Aydın ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Eşiyle birlikte Pınar Aydın'ın son hali

Hülya Avşar

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Eşiyle birlikte Pınar Aydın'ın son hali

Aydan Burhan

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Eşiyle birlikte Pınar Aydın'ın son hali

Ömer Dönmez

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