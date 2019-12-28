Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Eşiyle birlikte Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın sesiyle dikkat çeken eski yıldızı Pınar Aydın, 2004 yılında Akademi Türkiye ile hayatımıza girdi. Güzel yıldız, daha sonra Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı rolüyle oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın, birkaç bölüm rol aldıktan sonra oyunculuğu bıraktı. Ekranlardan uzaklaşan Pınar Aydın yıllar sonra tekrardan ortaya çıktı. Peki evlenen ve bir çocuğu olan Pınar Aydın şimdi ne yapıyor? İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali.